Желтенко vs Салихов
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ФКР ПРО 9
1-й сезон
Желтенко vs Салихов

ФКР ПРО 9 (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

7.92024, Желтенко vs Салихов
Спорт, Спорт18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Мощный вечер кикбоксинга от ФКР ПРО при поддержке Fight Nights, это событие эпических масштабов для российского К-1. Полный кард звезд этого вида спорта, а в главном бою вечера звезда единоборств Владимир Минеев против покорившего многие вершины Константина Глухова.

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Жанр
Спорт
Время
27 мин / 00:27

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