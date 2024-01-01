ФКР ПРО 9 (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
8.12024, Буров vs Морозов
Спортивный, Спортивный18+
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О сериале
Мощный вечер кикбоксинга от ФКР ПРО при поддержке Fight Nights, это событие эпических масштабов для российского К-1. Полный кард звезд этого вида спорта, а в главном бою вечера звезда единоборств Владимир Минеев против покорившего многие вершины Константина Глухова.
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