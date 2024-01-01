Глухов vs Минеев
Wink
Сериалы
ФКР ПРО 9
1-й сезон
Глухов vs Минеев

ФКР ПРО 9 (сериал, 2024) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

8.12024, Глухов vs Минеев
Спортивный, Спортивный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Мощный вечер кикбоксинга от ФКР ПРО при поддержке Fight Nights, это событие эпических масштабов для российского К-1. Полный кард звезд этого вида спорта, а в главном бою вечера звезда единоборств Владимир Минеев против покорившего многие вершины Константина Глухова.

Сериал Глухов vs Минеев 1 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Спортивный
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг