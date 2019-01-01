Физкульт. Серия 1
Физкульт (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

О сериале

Все люди хотят быть здоровыми и привлекательными. С экспертами программы «Физкульт» шанс достигнуть успеха возрастает, а возможность совершить ошибку сводится к нулю. Эффективный формат, доступная информация и разбор деталей. «Физкульт» - теория и практика современного фитнеса в действии.

Россия
ТВ-шоу
15 мин / 00:15

