ФитнесПротивВируса (сериал, 2020) сезон 1 серия 60 смотреть онлайн

WinkДетям#ФитнесПротивВируса1-й сезон60-я серия
ТВ-шоу12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Вместе с проектом онлайн-тренировок #ФитнесПротивВируса пользователи любого возраста смогут поддерживать физическую форму, укреплять здоровье и иммунитет не выходя из дома. Онлайн-тренировки разработаны специалистами с многолетним опытом и охватывают все направления современного фитнеса – от йоги, пилатеса и функциональных тренировок до танцевальных занятий и упражнений для людей в возрасте старше 60 лет.
