ФитнесПротивВируса (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Вместе с проектом онлайн-тренировок #ФитнесПротивВируса пользователи любого возраста смогут поддерживать физическую форму, укреплять здоровье и иммунитет не выходя из дома. Онлайн-тренировки разработаны специалистами с многолетним опытом и охватывают все направления современного фитнеса – от йоги, пилатеса и функциональных тренировок до танцевальных занятий и упражнений для людей в возрасте старше 60 лет.



Сериал #ФитнесПротивВируса 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.