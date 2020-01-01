#ФитнесПротивВируса. Серия 41
Wink
Детям
#ФитнесПротивВируса
1-й сезон
41-я серия

#ФитнесПротивВируса (сериал, 2020) сезон 1 серия 41 смотреть онлайн

2020, #ФитнесПротивВируса. Серия 41
ТВ-шоу12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Вместе с проектом онлайн-тренировок #ФитнесПротивВируса пользователи любого возраста смогут поддерживать физическую форму, укреплять здоровье и иммунитет не выходя из дома. Онлайн-тренировки разработаны специалистами с многолетним опытом и охватывают все направления современного фитнеса – от йоги, пилатеса и функциональных тренировок до танцевальных занятий и упражнений для людей в возрасте старше 60 лет.

Сериал #ФитнесПротивВируса 1 сезон 41 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

Рейтинг