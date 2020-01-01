Фитнес с резинками (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Упражнения с фитнес-резинкой стали популярным дополнением и альтернативой занятиям на тренажерах. Удобный, компактный, безопасный и очень эффективный инвентарь помогает привести в тонус мышцы и проработать проблемные зоны в домашних условиях. Во время тренировок вы сможете легко регулировать нагрузку за счет амплитуды растяжения. Этот мини-эспандер не вредит скелетной мускулатуре и суставно-связочному аппарату. Просто, доступно и эффективно.



