Фитнес-мама. Серия 5
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Фитнес-мама (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

8.42020, Фитнес-мама. Серия 5
ТВ-шоу12+

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Сюжет

Фитнес-мама – авторский курс по восстановлению после родов от молодой мамы, фитнес-тренера звезд шоу бизнеса Анастасии Сконечны. Программа направлена на быстрое и эффективное возвращение в форму, проработку женских проблемных зон, а также самомассаж.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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