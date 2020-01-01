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Фитнес-мама (сериал, 2020) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
8.42020, Фитнес-мама. Серия 12
ТВ-шоу12+
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Сюжет
Фитнес-мама – авторский курс по восстановлению после родов от молодой мамы, фитнес-тренера звезд шоу бизнеса Анастасии Сконечны. Программа направлена на быстрое и эффективное возвращение в форму, проработку женских проблемных зон, а также самомассаж.
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