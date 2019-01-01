Фитнес-бутик (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Популярный тренер международного класса Руслан Байрамов разработал уникальные тренировки для самых разных фитнесистов. Вы узнаете, какие упражнения являются универсальными для домохозяек, для офисных работников и даже для шопоголиков! Показывать тренировки вместе с Русланом будут звезды проекта «ТАНЦЫ» на ТНТ: Софа, Юлиана Бухольц, Юлианна Коршунова и другие.



