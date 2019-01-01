Фитнес-бикини. Серия 9
Wink
Детям
Фитнес-бикини
1-й сезон
9-я серия

Фитнес-бикини (сериал, 2019) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

8.22019, Fitness Bikini
ТВ-шоу12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Эта программа - настоящий путеводитель для женщин, желающих сохранить красоту, стройность и молодость на долгие годы. Ведущая Анна Прохорова в 44 года вышла на сцену соревнований в категории фитнес-бикини, а в 47 стала чемпионкой мира. Еe история успеха рушит все стереотипы.

Сериал Фитнес-бикини 1 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
ТВ-шоу
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг