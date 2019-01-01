WinkДетямФитнес-бикини1-й сезон4-я серия
Фитнес-бикини (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
8.22019, Fitness Bikini
ТВ-шоу12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Эта программа - настоящий путеводитель для женщин, желающих сохранить красоту, стройность и молодость на долгие годы. Ведущая Анна Прохорова в 44 года вышла на сцену соревнований в категории фитнес-бикини, а в 47 стала чемпионкой мира. Еe история успеха рушит все стереотипы.
