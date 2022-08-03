Фитнес бикини 2.0 (сериал, 2021) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Сочные формы, точеный силуэт и соблазнительный рельеф мышц станут реальностью, если регулярно заниматься по программе Фитнес-бикини 2.0 с чемпионкой России Еленой Лапышевой. Забудьте про стереотипы женского бодибилдинга, насладитесь процессом, зарядитесь мотивацией и восторженные взгляды прохожих не заставят себя ждать. Кроме тренировки в каждой программе вас ждут лайфхаки красоты: избавляемся от целлюлита и отеков в домашних условиях. Будьте готовы к пляжному сезону в любое время года вместе с программой Фитнес-бикини 2.0.

