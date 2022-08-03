WinkСериалыФитнес бикини 2.01-й сезон11-я серия
Фитнес бикини 2.0 (сериал, 2021) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
8.32021, Фитнес бикини 2.0. Серия 11
ТВ-шоу12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Сочные формы, точеный силуэт и соблазнительный рельеф мышц станут реальностью, если регулярно заниматься по программе Фитнес-бикини 2.0 с чемпионкой России Еленой Лапышевой. Забудьте про стереотипы женского бодибилдинга, насладитесь процессом, зарядитесь мотивацией и восторженные взгляды прохожих не заставят себя ждать. Кроме тренировки в каждой программе вас ждут лайфхаки красоты: избавляемся от целлюлита и отеков в домашних условиях. Будьте готовы к пляжному сезону в любое время года вместе с программой Фитнес-бикини 2.0.