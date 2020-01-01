11 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Сюжет

Вашему вниманию предлагается видеоурок на тему Финансы и капитал. В начале занятия повторим уже изученный нами ранее термин капитал, что к нему относится и его два вида (физический и финансовый). После этого более подробно поговорим о том, что собой представляет финансовый капитал, его особенности.



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