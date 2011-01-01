7 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Эпоха Возрождения ; это знаковый период в истории человечества. Это время изменения сознания людей, переход от средневекового господства божественного культа к стремлению возродить античные идеалы, сделать акцент на развитии человека как личности. Это время величайших философов и политиков: Никколо Макиавелли, Франсуа Рабле, Эразма Роттердамского, Франческо Петрарка, чьи произведения актуальны и по сей день, более того, они читаемы и любимы во всем мире.



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