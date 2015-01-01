Филинта. Сезон 2. Серия 137
Wink
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Филинта
2-й сезон
137-я серия
8.32015, Filinta
Исторические18+

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Филинта (сериал, 2015) сезон 2 серия 137 смотреть онлайн

Сюжет

Филинта Мустафа — это великий сыщик при Османской империи. В его обязанности входит раскрытие преступлений, но своей миссией он считает борьбу со злом. Он умеет раскрывать самые запутанные злодеяния, а также обнаруживать иностранные сети и следы. Это цель его жизни.

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Рейтинг

6.6 IMDb