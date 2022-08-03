Филинта (сериал, 2015) сезон 2 серия 130 смотреть онлайн

Филинта. Сезон 2. Серия 130
Филинта
2-й сезон
130-я серия
8.32015, Filinta
Исторический18+

Эта серия пока недоступна

Филинта Мустафа — это великий сыщик при Османской империи. В его обязанности входит раскрытие преступлений, но своей миссией он считает борьбу со злом. Он умеет раскрывать самые запутанные злодеяния, а также обнаруживать иностранные сети и следы. Это цель его жизни.

Турция
Исторический
46 мин / 00:46

6.6 IMDb