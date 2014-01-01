Филинта. Сезон 1. Серия 9
Wink
Сериалы
Филинта
1-й сезон
9-я серия
8.32014, Filinta
Исторический18+

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Филинта (сериал, 2014) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

О сериале

Филинта Мустафа — это великий сыщик при Османской империи. В его обязанности входит раскрытие преступлений, но своей миссией он считает борьбу со злом. Он умеет раскрывать самые запутанные злодеяния, а также обнаруживать иностранные сети и следы. Это цель его жизни.

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Страна
Турция
Жанр
Исторический
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.6 IMDb