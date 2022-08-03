Филинта. Сезон 1. Серия 8
Wink
Сериалы
Филинта
1-й сезон
8-я серия
8.32014, Filinta
Исторический18+

Эта серия пока недоступна

Филинта (сериал, 2014) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

О сериале

Филинта Мустафа — это великий сыщик при Османской империи. В его обязанности входит раскрытие преступлений, но своей миссией он считает борьбу со злом. Он умеет раскрывать самые запутанные злодеяния, а также обнаруживать иностранные сети и следы. Это цель его жизни.

Страна
Турция
Жанр
Исторический
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.6 IMDb