Филинта (сериал, 2014) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

О сериале
Филинта Мустафа — это великий сыщик при Османской империи. В его обязанности входит раскрытие преступлений, но своей миссией он считает борьбу со злом. Он умеет раскрывать самые запутанные злодеяния, а также обнаруживать иностранные сети и следы. Это цель его жизни.
СтранаТурция
ЖанрИсторический
Время42 мин / 00:42
Рейтинг
6.6 IMDb
- СМРежиссёр
Сюлейман
Мерт Оздемир
- ОКРежиссёр
Осман
Кая
- КСРежиссёр
Кудрет
Сабанджи
- ДУАктёр
Джем
Учан
- ОТАктёр
Онур
Туна
- КГАктёр
Камиль
Гюлер
- ХЮАктёр
Хакан
Юфкаджигил
- УЙАктёр
Угур
Йылдыран
- ХКАктёр
Хакан
Курташ
- БОАктёр
Бекир
Озтурк
- Актриса
Нур
Феттахолу
- ЭДАктёр
Эмре
Джанполат
- ОГСценарист
Омер
Генк
- ЮЭПродюсер
Юсуф
Эсенкал
- КШХудожник
Константин
Шмидт