Филинта. Сезон 1. Серия 37
Wink
Сериалы
Филинта
1-й сезон
37-я серия
8.32014, Filinta
Исторические18+

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Филинта (сериал, 2014) сезон 1 серия 37 смотреть онлайн

Сюжет

Филинта Мустафа — это великий сыщик при Османской империи. В его обязанности входит раскрытие преступлений, но своей миссией он считает борьбу со злом. Он умеет раскрывать самые запутанные злодеяния, а также обнаруживать иностранные сети и следы. Это цель его жизни.

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Рейтинг

6.6 IMDb