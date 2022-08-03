WinkСериалыФилармония1-й сезон4-я серия
Филармония (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
2018, Philharmonia
Триллер, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Хелен возвращается в Париж после 20-летнего отсутствия, чтобы возглавить Филармонию — национальный оркестр, коллектив которого находится в ужасном состоянии после внезапной смерти дирижера. Героине необходимо в течение одного года показать, на что она способна, и спасти Филармонию.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb
- МФАктриса
Мари-Софи
Фердан
- ЛЭАктриса
Лина
Эль Араби
- ЛБАктёр
Лоран
Бато
- ФВАктёр
Франсуа
Винчентелли
- ШБАктриса
Шарли
Брюно
- ТНАктёр
Том
Новембр
- ГДАктёр
Гийом
Дольман
- ЖВАктёр
Жак
Вебер
- ВЖАктриса
Вероник
Жанно
- РБПродюсер
Роуз
Брэндфорд Гриффит
- ЖДХудожник
Жерар
Давид
- СПМонтажёр
Себастьян
Пранжер
- ППОператор
Пенелопа
Пурриа
- ЭПКомпозитор
Этьен
Перрушон