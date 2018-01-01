Филармония. Сезон 1. Серия 3
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Филармония (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2018, Philharmonia
Триллеры, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Хелен возвращается в Париж после 20-летнего отсутствия, чтобы возглавить Филармонию — национальный оркестр, коллектив которого находится в ужасном состоянии после внезапной смерти дирижера. Героине необходимо в течение одного года показать, на что она способна, и спасти Филармонию.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.1 IMDb