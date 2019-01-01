Как Sharing Economy и бренды про Молодость и Co_loft (разработанные в SmartHeart) меняют общество и формат потребления жилой недвижимости в России

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