WinkДетям6 класс. Всеобщая историяФеодальная система Западной ЕвропыФеодальное общество
6 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн
7.32011, Феодальное общество
Образовательные0+
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Сезоны и серии
Западная Европа IV-VIII вв.Восточная империя и арабыОбъединение романо-германской ЕвропыФеодальная система Западной ЕвропыСвященная Римская империя германской нации и развитие папского могуществаФормирование централизованных государств и изменение на политической карте ЕвропыСудьбы западно-славянских государствКультура Западной Европы
Сюжет
В Средние века считали, что общество делится на «тех, кто молятся» ; духовенство, «тех, кто воюет» ; рыцарей и «тех, кто работает» ; крестьян. Все эти сословия как бы являлись частями одного тела. На самом деле иерархическая структура общества, возникшая в Средние века, была намного сложнее и интереснее.
А еще вы узнаете, как должен выглядеть и как должен себя вести настоящий рыцарь.
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