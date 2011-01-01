6 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

В Средние века считали, что общество делится на «тех, кто молятся» ; духовенство, «тех, кто воюет» ; рыцарей и «тех, кто работает» ; крестьян. Все эти сословия как бы являлись частями одного тела. На самом деле иерархическая структура общества, возникшая в Средние века, была намного сложнее и интереснее.

А еще вы узнаете, как должен выглядеть и как должен себя вести настоящий рыцарь.



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