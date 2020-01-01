Спецкурс. Всеобщая история (сериал, 2020) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

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Столетняя война традиционное название длительного военно-политического конфликта между английским и французским королевствами в XIVXVвв.На данном уроке вы узнаете о переходе английской власти в руки Ланкастеров и дальнейшем ожесточенном продолжении войны. Это битва при Азенкуре, взятие Пар�ижа, подписание мирного договора в Труа, а также феномен Столетней войны появление на исторической арене Жанны дАрк. Обо всем этом вы узнаете подробнее, изучив данный урок.



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