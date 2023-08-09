Фаворский (сериал, 2005) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
8.72005, Фаворский. Сезон 1. Серия 2
Драма, Приключения16+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Александр Богданов — старший помощник на торговом судне Балтийского пароходства, возвращается из зарубежного плавания. В Стокгольме он случайно встречается с пожилой шведкой, которая просит его передать книгу о Карлсоне на английском языке своему старинному другу в Москве...
СтранаРоссия
ЖанрПриключения, Криминал, Драма
Время44 мин / 00:44
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
- Режиссёр
Дмитрий
Светозаров
- Актёр
Илья
Шакунов
- ДБАктёр
Дмитрий
Быковский-Ромашов
- Актёр
Александр
Лыков
- Актёр
Валерий
Дегтярь
- АЗАктёр
Андрей
Зибров
- НМАктёр
Нодар
Мгалоблишвили
- Актёр
Леонид
Неведомский
- ЮОАктёр
Юрий
Оськин
- Актёр
Анатолий
Рудаков
- СБАктёр
Сергей
Бехтерев
- МССценарист
Михаил
Смоляницкий
- Продюсер
Дмитрий
Светозаров
- Продюсер
Андрей
Сигле
- Актёр дубляжа
Борис
Смолкин
- АТАктёр дубляжа
Андрей
Толубеев
- ЕПАктриса дубляжа
Елена
Попова
- АВАктёр дубляжа
Аркадий
Волгин
- ЮПХудожник
Юрий
Пашигорев
- АУОператор
Александр
Устинов
- Композитор
Андрей
Сигле