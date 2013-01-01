9 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Фашистский режим, о котором пойдет речь на данном уроке, существовал на территории Германии с 1933 по 1945 год. Это время сращивания партийного и государственного аппарата, культа личности Адольфа Гитлера, создание Гестапо и концлагерей. В это время экономика Германии становится на военный путь и начинает подготовку к новой войне, а также идет борьба с евреями. О становлении и развитии фашистской диктатуры в Германии и пойдет речь на данном уроке.





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