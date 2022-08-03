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Фарца (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2015, Фарца. Сезон 1. Серия 2
Криминал, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

События происходят с 1961 года по 1991 год. В центре истории — дружба четырех парней. Обстоятельства сложатся таким образом, что они будут вынуждены окунуться во все виды подпольной экономики. И чем лучше у них получается, тем дальше они от воплощения своих настоящих мечтаний.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Фарца»