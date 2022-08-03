ФАРШИРОВАННОЕ БЕДРО ИНДЕЙКИ В ДУХОВКЕ
Wink
Сериалы
ХЛЕБ СОЛЬ
1-й сезон
ФАРШИРОВАННОЕ БЕДРО ИНДЕЙКИ В ДУХОВКЕ

ХЛЕБ СОЛЬ (сериал, 2021) сезон 1 серия 59 смотреть онлайн бесплатно

7.72021, ФАРШИРОВАННОЕ БЕДРО ИНДЕЙКИ В ДУХОВКЕ
Блог, Кулинария18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Это познавательный канал для тех, кто не имеет кулинарной сноровки. Опытный шеф расскажет о создании блюд из простых ингредиентов и научит тонкостям обращения с ними.

Жанр
Блог, Кулинария

Рейтинг