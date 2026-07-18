Фарма. Сезон 1. Серия 8
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2024, Фарма. Сезон 1. Серия 8
Драма, Комедия18+

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Фарма (сериал, 2024) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

О сериале

18-летний Антон Павлов пишет музыку и читает рэп, но его жизнь омрачает редкое генетическое заболевание — миодистрофия. Это прогрессирующее ослабление мышц, приводящее к летальному исходу. Антону жизненно необходимо дорогое и редкое лекарство, но из-за бюрократических препятствий он потерял к нему доступ.

Старший брат Антона хулиган Миха не собирается мириться с положением дел и находит неожиданный выход — самостоятельно изготовить лекарство. С помощью друзей он создает подпольную лабораторию.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Драма
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.3 КиноПоиск