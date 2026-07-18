18-летний Антон Павлов пишет музыку и читает рэп, но его жизнь омрачает редкое генетическое заболевание — миодистрофия. Это прогрессирующее ослабление мышц, приводящее к летальному исходу. Антону жизненно необходимо дорогое и редкое лекарство, но из-за бюрократических препятствий он потерял к нему доступ.



Старший брат Антона хулиган Миха не собирается мириться с положением дел и находит неожиданный выход — самостоятельно изготовить лекарство. С помощью друзей он создает подпольную лабораторию.

