Фархат: Принц Персии. Сезон 2. Серия 23
Wink
Детям
Фархат: Принц Персии
2-й сезон
23-я серия

Фархат: Принц Персии (мультсериал, 2004) сезон 2 серия 23 смотреть онлайн

2004, Farhat: The Prince of the Desert
Мультсериалы6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Мультсериал рассказывает о приключениях юного арабского принца и его верных английских друзей.

Сериал Фархат: Принц Персии 2 сезон 23 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Италия
Жанр
Мультсериалы
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.6 IMDb