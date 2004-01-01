WinkДетямФархат: Принц Персии2-й сезон14-я серия
Фархат: Принц Персии (мультсериал, 2004) сезон 2 серия 14 смотреть онлайн
2004, Farhat: The Prince of the Desert
Мультсериалы6+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Мультсериал рассказывает о приключениях юного арабского принца и его верных английских друзей.
Сериал Фархат: Принц Персии 2 сезон 14 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаИталия
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.6 IMDb