Фархат: Принц Персии. Сезон 1. Серия 21
Wink
Детям
Фархат: Принц Персии
1-й сезон
21-я серия

Фархат: Принц Персии (мультсериал, 2004) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн

2004, Farhat: The Prince of the Desert
Мультсериалы6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Мультсериал рассказывает о приключениях юного арабского принца и его верных английских друзей.

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Страна
Италия
Жанр
Мультсериалы
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.6 IMDb