WinkДетямФархат: Принц Персии1-й сезон11-я серия
Фархат: Принц Персии (мультсериал, 2004) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
2004, Farhat: The Prince of the Desert
Мультсериалы6+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Мультсериал рассказывает о приключениях юного арабского принца и его верных английских друзей.
Сериал Фархат: Принц Персии 1 сезон 11 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаИталия
ЖанрМультсериалы
Время26 мин / 00:26
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.6 IMDb