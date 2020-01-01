Фарго. Сезон 4. Серия 1
Wink
Сериалы
Фарго
4-й сезон
1-я серия
9.02020, Fargo
Триллеры, Драмы18+

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Фарго (сериал, 2020) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Черная трагикомедия со звездным кастом. Драма-антология с запутанными, чудаковатыми и циничными историями, происходящие в разных американских штатах. Здесь творятся дикие и комичные, дурацкие и странные дела. Тут есть и затюканный страховой агент, который круто меняет жизнь благодаря инфернальному киллеру, и пара мясника и парикмахерши, пытающаяся замести следы убийства, и неудачное покушение на собственного брата, влекущее серию маленьких катастроф. Легендарная история об иммигрантах-мафиози из Италии, которые пытаются делить власть в Канзас-Сити с бежавшими с юга страны афроамериканцами, и, конечно же, пятый сезон, основанный на одноименном фильме 1995 года Джоэла и Итана Коэнов. Наслаждайтесь щедрой порцией черного юмора — смотреть сериал «Фарго» в хорошем качестве можно на Wink. Смело начинайте с любого сезона — вы ничего не пропустите!

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Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Фарго»