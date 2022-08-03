Фарго (сериал, 2017) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн
О сериале
Черная трагикомедия со звездным кастом. Драма-антология с запутанными, чудаковатыми и циничными историями, происходящие в разных американских штатах. Здесь творятся дикие и комичные, дурацкие и странные дела. Тут есть и затюканный страховой агент, который круто меняет жизнь благодаря инфернальному киллеру, и пара мясника и парикмахерши, пытающаяся замести следы убийства, и неудачное покушение на собственного брата, влекущее серию маленьких катастроф. Легендарная история об иммигрантах-мафиози из Италии, которые пытаются делить власть в Канзас-Сити с бежавшими с юга страны афроамериканцами, и, конечно же, пятый сезон, основанный на одноименном фильме 1995 года Джоэла и Итана Коэнов. Наслаждайтесь щедрой порцией черного юмора — смотреть сериал «Фарго» в хорошем качестве можно на Wink. Смело начинайте с любого сезона — вы ничего не пропустите!
Рейтинг
- Режиссёр
Ной
Хоули
- МАРежиссёр
Майкл
Аппендаль
- ДГРежиссёр
Дана
Гонсалес
- Режиссёр
Кит
Гордон
- Актёр
Мартин
Фриман
- Актёр
Билли
Боб Торнтон
- Актриса
Эллисон
Толман
- Актёр
Колин
Хэнкс
- Актёр
Патрик
Уилсон
- Актриса
Кирстен
Данст
- Актёр
Джесси
Племонс
- Актёр
Юэн
Макгрегор
- Актриса
Кэрри
Кун
- Актриса
Мэри
Элизабет Уинстэд
- Сценарист
Ной
Хоули
- ЛЭСценарист
Ли
Эдвард Колстон
- РДСценарист
Роберт
Де Лаурентис
- Продюсер
Итан
Коэн
- Продюсер
Джоэл
Коэн
- Продюсер
Ной
Хоули
- УЛПродюсер
Уоррен
Литтлфилд
- УАХудожник
Уоррен
Алан Янг
- ЭУХудожница
Элизабет
Уильямс
- РКМонтажёр
Режис
Кимбл
- СММонтажёр
Скип
Макдональд
- ДГОператор
Дана
Гонсалес
- КРОператор
Крейг
Роблески
- ДРКомпозитор
Джефф
Руссо