Фамильный дом (сериал, 2010) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

"Фамильный дом" — авторская передача Маши Шаховой, в которой герои обсуждают вечные ценности: дом, семья, любовь.



Герои программы – известные люди: Татьяна Тарасова, Вадим Дымов, Александр Добровинский, Анастасия Немоляева, Наталья Варлей, Любовь Успенская, Анатолий Ширвиндт, Вениамин Смехов, Зураб Церетели рассказывают Маше о семейных преданиях и вещах, ставших невольными свидетелями событий прошлых лет и совсем недавних.

