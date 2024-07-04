Фамильный дом (сериал, 2010) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Фамильный дом. Сезон 1. Серия 2
ТВ-шоу18+

"Фамильный дом" — авторская передача Маши Шаховой, в которой герои обсуждают вечные ценности: дом, семья, любовь.

Герои программы – известные люди: Татьяна Тарасова, Вадим Дымов, Александр Добровинский, Анастасия Немоляева, Наталья Варлей, Любовь Успенская, Анатолий Ширвиндт, Вениамин Смехов, Зураб Церетели рассказывают Маше о семейных преданиях и вещах, ставших невольными свидетелями событий прошлых лет и совсем недавних.

Россия
ТВ-шоу
23 мин / 00:23

