Fallout (сериал, 2024) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

Постапокалиптический боевик Fallout («Фоллаут») — сериал, ставший настоящим хитом в 2024 году. В его основе лежит одноименная серия видеоигр о потомках людей, которые спаслись от ядерной войны в специальных убежищах.



В 2296 году, спустя 219 лет после гибели цивилизации, жительница Убежища 33 Люси Маклин впервые выходит на поверхность. Девушка надеется отыскать отца, силой уведенного из бункера налетчиками-рейдерами. Но выжженные войной пустоши — опасное место. Здесь царит хаос, а между мутантами, мародерами и другими созданиями идет постоянная борьба за ресурсы. Во время странствий по недружелюбному миру девушка познакомится с воином Братства Стали Максимусом, а также с жестоким и циничным мутантом Купером Говардом, который до ядерной катастрофы работал актером в Голливуде.



Взяв за основу лор и визуальный сеттинг видеоигр, создатели телешоу написали оригинальный сценарий. Так что даже заядлым геймерам, которые знают сюжеты всех частей игровой франшизы, смотреть Fallout будет интересно.

