Fallout (сериал, 2024) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн
Эта серия пока недоступна
О сериале
Постапокалиптический боевик Fallout («Фоллаут») — сериал, ставший настоящим хитом в 2024 году. В его основе лежит одноименная серия видеоигр о потомках людей, которые спаслись от ядерной войны в специальных убежищах.
В 2296 году, спустя 219 лет после гибели цивилизации, жительница Убежища 33 Люси Маклин впервые выходит на поверхность. Девушка надеется отыскать отца, силой уведенного из бункера налетчиками-рейдерами. Но выжженные войной пустоши — опасное место. Здесь царит хаос, а между мутантами, мародерами и другими созданиями идет постоянная борьба за ресурсы. Во время странствий по недружелюбному миру девушка познакомится с воином Братства Стали Максимусом, а также с жестоким и циничным мутантом Купером Говардом, который до ядерной катастрофы работал актером в Голливуде.
Взяв за основу лор и визуальный сеттинг видеоигр, создатели телешоу написали оригинальный сценарий. Так что даже заядлым геймерам, которые знают сюжеты всех частей игровой франшизы, смотреть Fallout будет интересно.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Драма
Рейтинг
- ДГРежиссёр
Дэниэл
Грэй Лонгино
- Режиссёр
Клер
Килнер
- ДНРежиссёр
Джонатан
Нолан
- Актриса
Элла
Пернелл
- Актёр
Уолтон
Гоггинс
- АМАктёр
Аарон
Мотен
- ЗЧАктёр
Зак
Черри
- АОАктриса
Аннабель
О’Хэйгэн
- Актёр
Мойзес
Ариас
- ЛААктриса
Лесли
Аггамс
- РЛАктёр
Род
Луцци
- СЧАктриса
Сарита
Чоудри
- ГВСценарист
Грэм
Вагнер
- КФСценарист
Киран
Фицджералд
- КДСценарист
Кери
Дорнетто
- ХКПродюсер
Ховард
Каммингс
- КДПродюсер
Кери
Дорнетто
- КФПродюсер
Киран
Фицджералд
- КШХудожник
Крис
Шрайвер
- ХКХудожник
Ховард
Каммингс
- Композитор
Рамин
Джавади