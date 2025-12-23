Fallout (сериал, 2024) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Fallout. Сезон 2. Серия 3
2024, Fallout. Сезон 2. Серия 3
Фантастика, Боевик
Фантастика, Боевик18+

О сериале

Постапокалиптический боевик Fallout («Фоллаут») — сериал, ставший настоящим хитом в 2024 году. В его основе лежит одноименная серия видеоигр о потомках людей, которые спаслись от ядерной войны в специальных убежищах.

В 2296 году, спустя 219 лет после гибели цивилизации, жительница Убежища 33 Люси Маклин впервые выходит на поверхность. Девушка надеется отыскать отца, силой уведенного из бункера налетчиками-рейдерами. Но выжженные войной пустоши — опасное место. Здесь царит хаос, а между мутантами, мародерами и другими созданиями идет постоянная борьба за ресурсы. Во время странствий по недружелюбному миру девушка познакомится с воином Братства Стали Максимусом, а также с жестоким и циничным мутантом Купером Говардом, который до ядерной катастрофы работал актером в Голливуде.

Взяв за основу лор и визуальный сеттинг видеоигр, создатели телешоу написали оригинальный сценарий. Так что даже заядлым геймерам, которые знают сюжеты всех частей игровой франшизы, смотреть Fallout будет интересно.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Драма

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.3 IMDb

