Fallout (сериал, 2024) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
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О сериале
Постапокалиптический боевик Fallout («Фоллаут») — сериал, ставший настоящим хитом в 2024 году. В его основе лежит одноименная серия видеоигр о потомках людей, которые спаслись от ядерной войны в специальных убежищах.
В 2296 году, спустя 219 лет после гибели цивилизации, жительница Убежища 33 Люси Маклин впервые выходит на поверхность. Девушка надеется отыскать отца, силой уведенного из бункера налетчиками-рейдерами. Но выжженные войной пустоши — опасное место. Здесь царит хаос, а между мутантами, мародерами и другими созданиями идет постоянная борьба за ресурсы. Во время странствий по недружелюбному миру девушка познакомится с воином Братства Стали Максимусом, а также с жестоким и циничным мутантом Купером Говардом, который до ядерной катастрофы работал актером в Голливуде.
Взяв за основу лор и визуальный сеттинг видеоигр, создатели телешоу написали оригинальный сценарий. Так что даже заядлым геймерам, которые знают сюжеты всех частей игровой франшизы, смотреть Fallout будет интересно.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Драма
Время62 мин / 01:02
Рейтинг
- ДГРежиссёр
Дэниэл
Грэй Лонгино
- Режиссёр
Клер
Килнер
- ДНРежиссёр
Джонатан
Нолан
- Актриса
Элла
Пернелл
- Актёр
Уолтон
Гоггинс
- АМАктёр
Аарон
Мотен
- ЗЧАктёр
Зак
Черри
- АОАктриса
Аннабель
О’Хэйгэн
- Актёр
Мойзес
Ариас
- ЛААктриса
Лесли
Аггамс
- РЛАктёр
Род
Луцци
- СЧАктриса
Сарита
Чоудри
- ГВСценарист
Грэм
Вагнер
- КФСценарист
Киран
Фицджералд
- КДСценарист
Кери
Дорнетто
- ХКПродюсер
Ховард
Каммингс
- КДПродюсер
Кери
Дорнетто
- КФПродюсер
Киран
Фицджералд
- КШХудожник
Крис
Шрайвер
- ХКХудожник
Ховард
Каммингс
- Композитор
Рамин
Джавади