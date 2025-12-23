Fallout (сериал, 2024) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

В 2296 году, более 200 лет спустя после ядерной войны, потомки привилегированных и богатых живут в автономных благоустроенных бункерах, а остальное человечество выживает в жёстких условиях. Умница и красавица Люси Маклин из убежища № 33 собиралась выйти замуж за парня из № 32, но вместо этого их дом подвергается нападению рейдеров, которые похищают её отца. Несмотря на всеобщие возражения, наивная девушка отправляется на поверхность полная решимости отыскать предводительницу рейдеров, и вскоре её путь пересекается с членом военно-религиозной организации «Братство стали» Максимусом и мутантом-охотником за головами, в прошлом — звездой вестернов Купером Говардом.

