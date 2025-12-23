Fallout (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
О сериале
В 2296 году, более 200 лет спустя после ядерной войны, потомки привилегированных и богатых живут в автономных благоустроенных бункерах, а остальное человечество выживает в жёстких условиях. Умница и красавица Люси Маклин из убежища № 33 собиралась выйти замуж за парня из № 32, но вместо этого их дом подвергается нападению рейдеров, которые похищают её отца. Несмотря на всеобщие возражения, наивная девушка отправляется на поверхность полная решимости отыскать предводительницу рейдеров, и вскоре её путь пересекается с членом военно-религиозной организации «Братство стали» Максимусом и мутантом-охотником за головами, в прошлом — звездой вестернов Купером Говардом.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Драма
Время45 мин / 00:45
8.0 КиноПоиск
8.3 IMDb
- ДГРежиссёр
Дэниэл
Грэй Лонгино
- Режиссёр
Клер
Килнер
- ДНРежиссёр
Джонатан
Нолан
- Актриса
Элла
Пернелл
- Актёр
Уолтон
Гоггинс
- АМАктёр
Аарон
Мотен
- ЗЧАктёр
Зак
Черри
- АОАктриса
Аннабель
О’Хэйгэн
- Актёр
Мойзес
Ариас
- ЛААктриса
Лесли
Аггамс
- РЛАктёр
Род
Луцци
- СЧАктриса
Сарита
Чоудри
- ГВСценарист
Грэм
Вагнер
- КФСценарист
Киран
Фицджералд
- КДСценарист
Кери
Дорнетто
- ХКПродюсер
Ховард
Каммингс
- КДПродюсер
Кери
Дорнетто
- КФПродюсер
Киран
Фицджералд
- КШХудожник
Крис
Шрайвер
- ХКХудожник
Ховард
Каммингс
- Композитор
Рамин
Джавади