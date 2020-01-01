Европейский Север. Географическое положение, основные черты природы
Wink
Детям
9 класс. География
Природно-хозяйственные регионы России
Европейский Север. Географическое положение, основные черты природы

9 класс. География (сериал, 2020) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

6.12020, Европейский Север. Географическое положение, основные черты природы
Образовательные0+

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Сюжет

Тема урока: Европейский Север. Географическое положение и основные черты природы. Цель урока узнать, что входит в состав этого экономического региона, каково его географическое положение и основные особенности природы.

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