WinkДетям9 класс. ГеографияПриродно-хозяйственные регионы РоссииЕвропейский Север. Географическое положение, основные черты природы
9 класс. География (сериал, 2020) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн
6.12020, Европейский Север. Географическое положение, основные черты природы
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Сюжет
Тема урока: Европейский Север. Географическое положение и основные черты природы. Цель урока узнать, что входит в состав этого экономического региона, каково его географическое положение и основные особенности природы.
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