8 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сюжет

На данном уроке вы узнаете о самых масштабных военных конфликтах XVIII века в Европе, а также об усилении на международной арене двух государств ― России и Пруссии. Особое внимание будет уделено вопросу участия России в международных отношениях данного периода.



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