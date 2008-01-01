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Эврика
3-й сезон
17-я серия

Эврика (сериал, 2008) сезон 3 серия 17 смотреть онлайн

8.82008, Eureka 3
Фантастика, Драмы0+

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Сюжет

Эврика — высокотехнологичный город в штате Орегон, населенный блестящими учеными, работающими над новыми научными исследованиями. Город управляется корпорацией под названием Global Dynamics, которая находится под контролем Департамента обороны США. Существование города держится в секрете.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Эврика»