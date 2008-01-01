Эврика (сериал, 2008) сезон 3 серия 12 смотреть онлайн

Эврика — высокотехнологичный город в штате Орегон, населенный блестящими учеными, работающими над новыми научными исследованиями. Город управляется корпорацией под названием Global Dynamics, которая находится под контролем Департамента обороны США. Существование города держится в секрете.



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